В Сирии разразился энергетический кризис

В Сирии из-за европейских санкций возник энергетический кризис. Так, ТЭЦ в городе Баниас не может обновить оборудование, в результате она работает только на половине мощности, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Электростанцию ввели в эксплуатацию еще в начале 80-х годов прошлого века. Она состоит из четырех энергоблоков мощностью 170 мегаватт каждый.

"Если посмотреть на первый и второй блоки, они совсем старые. Это уже по 60 мегаватт, из 170 теперь - 60, не больше. А третий и четвертый блоки - это японские. Ну, сейчас по 120-130 мегаватт", - заявил главный инженер электростанции Номан Хадра.

В 2012 году эта ТЭЦ была обесточена из-за того, что боевики подорвали нефтепровод. Помогли сирийцам Россия и Иран, которые морем доставляли топливо для ТЭЦ.

Сейчас станция работает на пределе возможностей, но сирийцы верят в лучшее.

По соглашению с Ираном скоро в Латакии должны возвести новую мощную газовую электростанцию.