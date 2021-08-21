https://news.day.az/world/1371671.html Застрелившего ветерана ВВС в Капитолии полицейского оправдали - ВИДЕО
Застрелившего ветерана ВВС в Капитолии полицейского оправдали - ВИДЕО
Полицейский, который во время захвата Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, был оправдан. Внутреннее расследование не нашло никаких признаков его вины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Правоохранительные органы не планируют предпринимать какие-либо действия по этому поводу в дальнейшем, сообщает NBC News.
Штурм Капитолия произошел в начале января этого года. Протестующим удалось захватить здание, конгрессмены спешно эвакуировались оттуда.
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