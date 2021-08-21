Застрелившего ветерана ВВС в Капитолии полицейского оправдали

Полицейский, который во время захвата Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, был оправдан. Внутреннее расследование не нашло никаких признаков его вины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Правоохранительные органы не планируют предпринимать какие-либо действия по этому поводу в дальнейшем, сообщает NBC News.

Штурм Капитолия произошел в начале января этого года. Протестующим удалось захватить здание, конгрессмены спешно эвакуировались оттуда.