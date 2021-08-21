ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы - есть погибший

Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в районе станции метро "Павелецкая".

Подробности и обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.