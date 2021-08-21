https://news.day.az/world/1371678.html ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы - есть погибший - ВИДЕО
ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы - есть погибший - ВИДЕО
Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в районе станции метро "Павелецкая".
Подробности и обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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