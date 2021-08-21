Драка со стрельбой в Санкт-Петербурге

Вчетвером на одного. Драка в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, несколько человек валят на землю прохожего, и начинают его избивать. Конфликт стремительно заканчивается только после нескольких выстрелов в воздух.