https://news.day.az/world/1371682.html Драка со стрельбой в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Драка со стрельбой в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Вчетвером на одного. Драка в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, несколько человек валят на землю прохожего, и начинают его избивать. Конфликт стремительно заканчивается только после нескольких выстрелов в воздух.
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