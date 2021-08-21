https://news.day.az/world/1371687.html Сезон грибов: как не оказаться в больнице - ВИДЕО
Сезон грибов: как не оказаться в больнице - ВИДЕО
89 человек заблудились с начала августа в Подмосковье, по данным Лесхоза. Большинство из них - грибники.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сезон сейчас как раз в разгаре. А следующая неделя обещает стать весьма урожайной на грибы - способствовать этому будет погода. О чем нужно помнить, чтобы после похода в лес не оказаться в больнице?
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре