Сезон грибов: как не оказаться в больнице

89 человек заблудились с начала августа в Подмосковье, по данным Лесхоза. Большинство из них - грибники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сезон сейчас как раз в разгаре. А следующая неделя обещает стать весьма урожайной на грибы - способствовать этому будет погода. О чем нужно помнить, чтобы после похода в лес не оказаться в больнице?