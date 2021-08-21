Газ на мировых рынках подорожал

Цена фьючерсных котировок на природный газ на нью-йоркской товарной бирже NYMEX повысилась.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, цена фьючерсов на природный газ со сроком поставки в сентябре за 1 млн. BTU (British thermal unit - британская тепловая единица) повысилась на 0,55% и составила 3,85 доллара.