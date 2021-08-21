Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации, сообщает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что в ходе подготовки к вынужденной эвакуации сотрудников американского посольства обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. В частности, среди уничтоженных документов были паспорта некоторых афганцев.

Из-за этого у жителей города возникли проблемы с эвакуацией.