https://news.day.az/world/1371692.html Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев - ВИДЕО
Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев - ВИДЕО
Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации, сообщает Day.Az со ссылкой на Известия.
Отмечается, что в ходе подготовки к вынужденной эвакуации сотрудников американского посольства обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. В частности, среди уничтоженных документов были паспорта некоторых афганцев.
Из-за этого у жителей города возникли проблемы с эвакуацией.
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