Талибан провел парад с американским оружием

После захвата власти в Афганистане боевики "Талибана" провели парад при участии членов спецподразделения движения.

Как передает Day.Az, видео с места событий опубликовал новостной сайт Erem News.

На кадрах видно, как десятки боевиков идут размеренным шагом колонной в два ряда. Талибы облачены в белые одежды, их головы покрыты, а лица скрыты. На каждом из членов спецподразделения есть черный бронежилет, в руках они несут автоматы, предположительно, американского производства. Парад прошел на территории провинции Забул, в столице Калат, расположенной близ Кандагара.