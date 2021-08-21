https://news.day.az/world/1371714.html Талибан провел парад с американским оружием - ВИДЕО
Талибан провел парад с американским оружием - ВИДЕО
После захвата власти в Афганистане боевики "Талибана" провели парад при участии членов спецподразделения движения.
Как передает Day.Az, видео с места событий опубликовал новостной сайт Erem News.
На кадрах видно, как десятки боевиков идут размеренным шагом колонной в два ряда. Талибы облачены в белые одежды, их головы покрыты, а лица скрыты. На каждом из членов спецподразделения есть черный бронежилет, в руках они несут автоматы, предположительно, американского производства. Парад прошел на территории провинции Забул, в столице Калат, расположенной близ Кандагара.
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