Политический лидер «Талибана» прибыл в Кабул для формирования правительства

Лидер политического крыла движения "Талибан" Мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул, чтобы обсудить формирование правительства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP со ссылкой на руководство "Талибана".

Было заявлено, что прибывший сегодня в Кабул Мулла Абдул Гани Барадар обсудит создание инклюзивного правительства.

Другие подробности визита не разглашаются.

Сообщается, что "Талибан" ведет переговоры о формировании инклюзивного правительства с прошлой недели.