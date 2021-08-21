https://news.day.az/world/1371719.html Политический лидер «Талибана» прибыл в Кабул для формирования правительства
Политический лидер «Талибана» прибыл в Кабул для формирования правительства
Лидер политического крыла движения "Талибан" Мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул, чтобы обсудить формирование правительства.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP со ссылкой на руководство "Талибана".
Было заявлено, что прибывший сегодня в Кабул Мулла Абдул Гани Барадар обсудит создание инклюзивного правительства.
Другие подробности визита не разглашаются.
Сообщается, что "Талибан" ведет переговоры о формировании инклюзивного правительства с прошлой недели.
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