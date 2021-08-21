https://news.day.az/world/1371734.html В Иране число умерших от коронавируса превысило 101 тыс. человек
В Иране число умерших от коронавируса превысило 101 тыс. человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 544 человека, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 101 354 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 24 179 человек, общее число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 640 695 человек.
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