В Иране число умерших от коронавируса превысило 101 тыс. человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 544 человека, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 101 354 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 24 179 человек, общее число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 640 695 человек.