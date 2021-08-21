Брат Ашрафа Гани присоединился к талибам

Хашмат Гани, младший брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присоединился к движению "Талибан". Об этом говорится в заявлении талибов, передает Day.Az.

"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани",- сказано в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Халиль Аль-Рахман Хаккани - высокопоставленный член группировки "Сеть Хаккани", которая тесно контактирует с талибами. Сообщается, что сегодня, 21 августа, в Кабуле прошла его встреча с афганским экс-премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром.