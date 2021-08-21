Украинский военный самолет эвакуировал группу людей из Кабула

Самолет Ил-76МД Военно-воздушных сил Украины эвакуировал людей из аэропорта Кабула, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Число эвакуированных граждан не сообщается. Известно, что в 11.00 по бакинскому времени воздушное судно приземлилось на аэродроме пакистанского Исламабада.

"Военно-воздушные силы ВС Украины находятся на Ближнем и Среднем Востоке с миссией по эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась в связи с приходом к власти талибов", - уточняется в публикации на странице Генштаба украинских Вооруженных сил в Facebook.

Несколькими днями ранее сообщалось, что вылетевшему из Киева самолету не дают разрешения на посадку в Кабуле для эвакуации украинцев.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли - из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.