В Черногории проходят традиционные соревнования по лени

В Черногории продолжаются традиционные соревнования по лени. Приз для победителя, который пролежит дольше всех - 300 евро.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Черногория - новости".

Разрешается спать, читать, есть, пить, но запрещено вставать, подниматься можно в туалет раз в 8 часов.