https://news.day.az/world/1371764.html В Черногории проходят традиционные соревнования по лени - ВИДЕО
В Черногории проходят традиционные соревнования по лени - ВИДЕО
В Черногории продолжаются традиционные соревнования по лени. Приз для победителя, который пролежит дольше всех - 300 евро.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Черногория - новости".
Разрешается спать, читать, есть, пить, но запрещено вставать, подниматься можно в туалет раз в 8 часов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре