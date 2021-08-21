Талибы освободили 340 заключенных в провинции Фарах
Движение "Талибан" освободило 340 заключенных из тюрьмы в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на правоохранительные органы страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что заключенные были осуждены за преступления, связанные с угрозой безопасности страны.
Ранее представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане.
Также сообщалось, что "Талибан" предложит некоторым членам прежней администрации Афганистана места в новом правительстве. В настоящее время между лидерами движения и бывшими руководителями страны ведутся консультации. Также принять участие в работе новой администрации будет предложено женщинам.
Боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство.
Фото: Mohammad Asif Khan/AP
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре