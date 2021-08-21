В аэропорту Кабула американские военные раздают афганцам сухпайки со свининой

В аэропорту афганской столицы военнослужащие армии США раздают афганцам, пытающимся бежать из страны после прихода к власти движения "Талибан", пакеты с продуктами, содержащими свинину. Об этом рассказала одна из беженцев в Instagram.

"Кормят нас свининой, что по религиозным соображениям запрещено (для мусульман - прим. ред.), а 95% людей здесь не умеют читать или говорить по-английски", - подписала она фотографию сухого пайка.

Судя по надписи на пакете, внутри содержится свиная котлета с кленовым сиропом.

Женщина добавила, что еду не раздают, а разбрасывают.

"Они не дают (сухой паек - прим. ред.) в руки, они кидают нам эти пакеты издали", - возмутилась она.

Также беженка рассказала, с каким трудностями столкнулись афганские граждане в аэропорту Кабула. По ее словам, люди уже четыре дня спят на камнях и мусоре. И все это время американские солдаты держат афганцев на прицеле, хотя у них нет оружия.