Путин и Эрдоган провели телеонные переговоры
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых подробно обсудили ситуацию в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно сообщению, главы государств отметили важность обеспечения стабильности и гражданского мира в исламской республике, "строгого соблюдения порядка и законности".
"Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей", - сказано в заявлении.
Как отметили в пресс-службе, обе стороны договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.
Также сообщается, что лидеры двух стран обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции противопожарного самолета Бе-200ЧС Минобороны России.
"Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами в республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", - говорится в заявлении.
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