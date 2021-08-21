«Репортеры без границ» обратились к Байдену с просьбой защитить афганских журналистов

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" распространила обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить защиту афганским журналистам на фоне прихода к власти в стране движения "Талибан". Об этом, как передает Day.Az, сообщает ТАСС.

"Мы получаем многие десятки просьб о срочной эвакуации. И проблема для нас заключается не в том, чтобы получить визы для журналистов или добиться для них мест в самолетах. Проблема в том, чтобы обеспечить им доступ в эти самолеты", - говорится в сообщении.

"Репортеры без границ" призвали американского лидера "разработать специальные меры по облегчению доступа журналистов и правозащитников, фигурирующих в списках разных стран, в самолеты, а также меры по подтверждению их личности", для этого предлагается создать для них гуманитарный коридор и безопасные зоны.

Кроме того, в обращении прописано требование задержать вывод американских войск из Афганистана.

"К намеченной дате вывода, 31 августа, невозможно завершить эвакуацию людей, находящихся под угрозой, в частности афганских журналистов", - подчеркнули в организации.

От дальнейшего развития событий будет зависеть образ Соединенных штатов как защитника свободы печати и прав человека, добавили "Репортеры без границ".

Фото: Mirwais Khan/AP