https://news.day.az/world/1371797.html Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе - страшные кадры - ВИДЕО
Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе - страшные кадры - ВИДЕО
В Техасе произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Как пишут зарубежные СМИ, на месте возгорания в Хокли, Техас, уже находятся экипажи спасателей.
Железнодорожные вагоны, перевозящие взрывчатые вещества, находятся в нескольких метрах от места пожара. В настоящее время проводится эвакуация.
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