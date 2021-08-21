Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

В Техасе произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. 

Как пишут зарубежные СМИ, на месте возгорания в Хокли, Техас, уже находятся экипажи спасателей.

Железнодорожные вагоны, перевозящие взрывчатые вещества, находятся в нескольких метрах от места пожара. В настоящее время проводится эвакуация.