Байден обсудил с помощниками Афганистан и операции против филиала ИГ

Президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками его администрации ситуацию в Афганистане и операции против действующего в стране Исламское государство.Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении Белого дома.

"Они обсудили ситуацию в сфере безопасности в Афганистане и контртеррористические операции, в том числе касающиеся ИГ-Хорасан , - говорится в документе. Участники консультаций говорили о "масштабной логистической операции" по эвакуации из Афганистана американцев и помогавших США граждан республики, а также об "активных попытках достичь окончательных договоренностей" с другими странами о транзитных аэропортах.

В консультациях приняли участие отправившаяся в Сингапур вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, директор ЦРУ Уильям Бернс, директор Национальной разведки Эврил Хейнс, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и другие официальные лица.