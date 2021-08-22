Страшные кадры: останки афганцев, упавших с самолетов при попытке улететь из Кабула

Тысячи афганцев продолжают штурмовать аэропорт Кабула, надеясь спастись и попасть на эвакуационные рейсы. 

К сожалению, многие из них в попытках сбежать от талибов, пытаются забраться в отсеки шасси воздушных судов, привязывают себя к частям фюзеляжа. Многие из таких отчаянных людей срываясь, падают с большой высоты прямо на взлетную полосу и прилегающие территории. 

На видео ниже - страшные кадры, на которых видны последствия таких падений. 