https://news.day.az/world/1371807.html Страшные кадры: останки афганцев, упавших с самолетов при попытке улететь из Кабула - ВИДЕО 18+
Страшные кадры: останки афганцев, упавших с самолетов при попытке улететь из Кабула - ВИДЕО 18+
Тысячи афганцев продолжают штурмовать аэропорт Кабула, надеясь спастись и попасть на эвакуационные рейсы.
К сожалению, многие из них в попытках сбежать от талибов, пытаются забраться в отсеки шасси воздушных судов, привязывают себя к частям фюзеляжа. Многие из таких отчаянных людей срываясь, падают с большой высоты прямо на взлетную полосу и прилегающие территории.
На видео ниже - страшные кадры, на которых видны последствия таких падений.
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