Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 212 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 212 млн., передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 212 098 176 случая заражения коронавирусом и 4 435 497 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 48 223, летальных исходов - на 1 167.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 38 519 294. Далее следуют Индия (32 423 549), Бразилия (20 556 487), Россия (6 726 523), Франция (6 602 311), Великобритания (6 460 930), Турция (6 197 041), Аргентина (5 130 582), Колумбия (4 886 897), Испания (4 770 453), Иран (4 640 695) и Италия (4 478 691).