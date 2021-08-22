Возглавивший сопротивление талибам Ахмад Масуд вступил с ними в переговоры

Ахмад Масуд, возглавивший в провинции Панджшер сопротивление радикальному движению "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, начал с переговоры с его представителями о создании инклюзивного правительства.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС в субботу сообщил источник в не подчинившемся радикалам регионе.

"В настоящий момент идут переговоры между Ахмадом Масудом и талибами. Речь идет о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий. О результатах переговоров пока нет никаких данных", - указал собеседник агентства.

Помимо этого, он опроверг распространенную ранее в СМИ информацию о том, что Масуд якобы присягнул на верность талибам. "Это слухи и откровенная ложь. Ахмад Масуд никогда не присягал на верность "Талибану" и никогда этого не сделает", - подчеркнул источник.

В пятницу глава Высшего совета по национальному примирению и один из членов Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти Абдулла Абдулла информировал о начале переговоров с лидерами провинции Панджшер, в частности с учеными-богословами, старейшинами и военными командирами региона.

18 августа источник ТАСС в Панджшере информировал, что в провинции формируются отряды сопротивления захватившим власть в Афганистане талибам. Общая численность формирований может достигать нескольких тысяч человек. Незадолго до этого вещающий из Бейрута проиранский телеканал Al Alam сообщил, что верные Салеху вооруженные силы уже заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов, а предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат. Кроме того, Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в своем письме, опубликованном 16 августа во французском журнале La R gle du jeu, объявил об организации сопротивления талибам, центром которого станет Панджшер.