При наводнении в американском штате Теннесси погибли 10 человек

Как минимум 10 человек, включая двух детей, погибли в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом телеканалу CNN сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

По словам Дэвиса, еще 31 человек пропал без вести.

Вечером в субботу в округе начал работу центр, который призван помочь людям найти пропавших родственников и друзей.

Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с пятницы, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков (38,6 см). Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.

Национальная гвардия штата направила на помощь вертолет, в спасательных операциях задействованы также военные машины.