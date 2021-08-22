https://news.day.az/world/1371823.html Последствия урагана Генри в Нью-Йорке - ВИДЕО
Последствия урагана Генри в Нью-Йорке - ВИДЕО
На видеозаписях, снятых очевидцами на улицах города Нью-Йорка и опубликованных администрацией канала, можно наблюдать последствия сильного ливня, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Буквально за пару часов в городе выпало 100 мм осадков и ливень не прекращается. Улицы превратились в настоящие реки, ливневая канализация не справляется с потоками воды.
Отмечается, что подтоплены несколько станций метро, при этом непогода сопровождается сильным шквалистым ветром.
В ряде округов штата объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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