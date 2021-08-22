Последствия урагана Генри в Нью-Йорке

На видеозаписях, снятых очевидцами на улицах города Нью-Йорка и опубликованных администрацией канала, можно наблюдать последствия сильного ливня, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Буквально за пару часов в городе выпало 100 мм осадков и ливень не прекращается. Улицы превратились в настоящие реки, ливневая канализация не справляется с потоками воды.

Отмечается, что подтоплены несколько станций метро, при этом непогода сопровождается сильным шквалистым ветром.

В ряде округов штата объявлен режим чрезвычайной ситуации.