Белый дом издал специальное предупреждение для авиаперевозчиков для эвакуации людей из Афганистана

Белый дом издал специальное предупреждение для авиаперевозчиков о планируемом задействовании их самолётов для эвакуации людей из Афганистана, сообщает The Wall Street Journal.

Администрация Байдена планирует привлечь Гражданский резервный воздушный флот (CRAF) для того, чтобы ускорить вывоз людей из Кабула. Предполагается, что в рамках соответствующей инициативы до пяти авиакомпаний предоставят порядка 20 коммерческих самолётов для эвакуации.

Гражданские самолеты не будут летать в Кабул. Они будут привлекаться для вывоза афганцев и других лиц с уже переполненных беженцами военных баз в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолетами.