Талибы запретили музыку в одной из провинций Афганистана

В афганской провинции Газни представители движения "Талибан" запретили ставить на радио музыкальные композиции. Об этом сообщает агентство Pajhwok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, в данной провинции запрещено привлекать женщин к работе на местных радиостанциях. Соответствующее решение приняло Управление по информационным вопросам радикального движения.

Ранее стало известно, что талибы оставили афганским женщинам возможность работать в сфере СМИ. В частности, им разрешили вести программы на телевидении. Представитель крупного местного телеканала Tolo News рассказал, что ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов Мавлави Абдулхаком Хемадом о текущей ситуации в Кабуле.