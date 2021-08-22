Попытка прорыва периметра в аэропорту Кабула

Попытка прорыва периметра в аэропорту Кабула попала на камеры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель", американские военные стреляют в воздух. Заметно движение бронеавтомобилей на пресечение.

На переднем плане: ранее незамеченный здесь многоцелевой вертолёт МH-60 Black Hawk, предположительно 160-го Авиационного полка специальных операций ВВС США.