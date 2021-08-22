https://news.day.az/world/1371836.html Попытка прорыва периметра в аэропорту Кабула - ВИДЕО
Попытка прорыва периметра в аэропорту Кабула - ВИДЕО
Попытка прорыва периметра в аэропорту Кабула попала на камеры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель", американские военные стреляют в воздух. Заметно движение бронеавтомобилей на пресечение.
На переднем плане: ранее незамеченный здесь многоцелевой вертолёт МH-60 Black Hawk, предположительно 160-го Авиационного полка специальных операций ВВС США.
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