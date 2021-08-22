Критиковавший вакцинацию американский радиоведущий скончался от COVID-19
Радиоведущий из Теннесси Фил Валентайн, критиковавший правительственные меры по вакцинации населения и требования носить маски в общественных местах, скончался от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы с сожалением сообщаем, что скончался наш ведущий и друг Фил Валентайн. Пожалуйста, поддержите семью Валентина в своих мыслях и молитвах", - говорится в сообщении.
По данным газеты Guardian, о своем диагнозе он объявил в Facebook в июле. Ведущий жаловался на кашель, заложенность носа и усталость. Он посоветовал слушателям вакцинироваться, но также заявил, что есть несколько "очень эффективных альтернатив" этому.
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