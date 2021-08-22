Российской вакциной от COVID-19 для животных заинтересовались более 10 стран

Российской вакциной против коронавируса для животных "Карнивак-Ков" заинтересовались более десятка стран, в том числе Германия, Польша и Турция. Об этом сообщили газете "Известия" в Россельхознадзоре.

"Россия готова предоставить ЕС партию препарата "Карнивак-Ков" в научных целях для изучения эффективности вакцины", - отметили в ведомстве.

При этом в некоторые страны уже отправлено досье на регистрацию препарата. В частности, в Таиланд, Корею, Грецию и Венгрию.

В России уже было реализовано 3150 доз вакцины. Ее направили в Архангельскую, Брянскую и Ярославскую области, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Чувашскую Республику, а в Краснодарском крае власти закупили прививку для всех ветеринарных управлений края.

Ранее исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики изучили в лабораторных условиях способность коронавирусной инфекции инфицировать клетки дыхательных путей различных животных, чтобы понять какие виды восприимчивы к коронавирусу. По их данным, COVID-19 могут заразиться только респираторные клетки кошек и обезьян. Однако ученые не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.

31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарат получил название "Карнивак-Ков". Отпускная цена вакцины со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы.