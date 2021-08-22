Россия вывела на орбиту новые спутники
Все спутники OneWeb успешно выведены на орбиту ракетой "Союз-2.1б" и разгонным модулем "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
"Есть отделение всех 34 космических аппаратов", - рассказали в Роскосмосе.
Отделение всех спутников произошло после почти четырех часов полета.
Ранее несколько партий спутников OneWeb отделились от "Союза-2.1б".
До этого генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил запуск спутника OneWeb.
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb.
Изначально старт "Союза-2.1б" планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.
Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника OneWeb не были доставлены к 13 июля.
В прошлый раз успешный пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.
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