Россия вывела на орбиту новые спутники

Все спутники OneWeb успешно выведены на орбиту ракетой "Союз-2.1б" и разгонным модулем "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

"Есть отделение всех 34 космических аппаратов", - рассказали в Роскосмосе.

Отделение всех спутников произошло после почти четырех часов полета.

Ранее несколько партий спутников OneWeb отделились от "Союза-2.1б".

До этого генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил запуск спутника OneWeb.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb.

Изначально старт "Союза-2.1б" планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника OneWeb не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.