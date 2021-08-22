В Китае женщина заразилась бубонной чумой

55-летняя жительница Нинся-Хуэйского автономного района в Китае заболела бубонной чумой. Об этом сообщают в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения района, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что заболевшая занимается животноводством, ее состояние критическое. Первые симптомы проявились у нее еще 14 августа. Власти Китая уже задействовали экстренный механизм реагирования, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

По данным комитета, случаи бубонной чумы периодически фиксируются в степной зоне на севере страны и в соседней Монголии из-за употребления в пищу мяса грызунов.

Ранее сообщалось, что туристический центр Taylor Creek в Калифорнии, пляж на озере Тахо и соответствующие парковочные места будут закрыты из-за того, что у обитающих там бурундуков выявили чуму. По информации местных властей, положительные тесты были обнаружены у грызунов, не контактировавших с людьми. Специалисты советуют проявлять осторожность в отношении животных, которые гипотетически могут ее переносить.