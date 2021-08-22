https://news.day.az/world/1371867.html Еще 357 граждан Турции были эвакуированы из Афганистана
Еще 357 граждан Турции были эвакуированы из Афганистана
Продолжается эвакуация граждан Турции из Афганистана после того, как движение "Талибан" установило контроль над страной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, еще 357 человек прилетели в Стамбул самолетом Turkish Airlines.
Согласно информации, они были доставлены в столицу Пакистана Исламабад на военно-транспортном самолете ВВС Турции, а оттуда - в Стамбул самолетом компании Turkish Airlines.
Операция по эвакуации граждан Турции из Афганистана продолжается.
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