В России за сутки выявлено 20 564 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах, 7,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперштаб Москвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зафиксировано 762 летальных исхода, 15 414 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 747 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 044 смертей, выздоровели 6 019 466 человек.