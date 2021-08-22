Не менее 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях

По меньшей мере 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях во время эвакуации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, США и другие страны осуществляют операции по эвакуации своих граждан и граждан Афганистана, ищущих убежища, однако этот процесс осложнен тем, что в аэропорту Кабула ежедневно растет число людей, пытающихся покинуть страну.

"Наши силы соблюдают строгую дистанцию от внешних районов аэропорта Кабула, чтобы избежать столкновений с талибами", - сообщил представитель НАТО. "Мы сосредоточены на эвакуации всех иностранных граждан в кратчайшие сроки".