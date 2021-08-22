https://news.day.az/world/1371898.html В Иране число инфицированных коронавирусом достигло 4 677 114 человек
В Иране число инфицированных коронавирусом достигло 4 677 114 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 684 человека.
Об этом передает тегеранское бюро АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, сообщает Day.Az.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 102 038 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 36 419 человек, общее число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 677 114 человек.
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