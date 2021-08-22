В Иране число инфицированных коронавирусом достигло 4 677 114 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 684 человека.

Об этом передает тегеранское бюро АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, сообщает Day.Az.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 102 038 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 36 419 человек, общее число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 677 114 человек.