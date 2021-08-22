https://news.day.az/world/1371904.html Британский экс-полковник призвал к военному трибуналу в отношении Джо Байдена - ВИДЕО
Британский экс-полковник призвал к военному трибуналу в отношении Джо Байдена - ВИДЕО
Бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп призвал к военному трибуналу в отношении Джо Байдена за предательство США, предательство армии и капитуляцию перед талибами.
Day.Az представляет кадры эмоционального выступления британского экс-полковника:
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