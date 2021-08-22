Британский экс-полковник призвал к военному трибуналу в отношении Джо Байдена

Бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп призвал к военному трибуналу в отношении Джо Байдена за предательство США, предательство армии и капитуляцию перед талибами.

Day.Az представляет кадры эмоционального выступления британского экс-полковника: