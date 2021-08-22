В России горит торговый центр

В торговом центре в подмосковных Мытищах произошло возгорание. Очевидцы сняли на видео клубы дыма, поднимающиеся над зданием. Также было опубликовано видео изнутри торгового центра. Здание было эвакуировано, сообщает Day.Az со ссылкой на ТВ Звезда.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Мытищи, улица Мира 32/2. Привлекаемые силы и средства: 21 единица техники, 71 человек", - сообщает подмосковный МЧС.

На данный момент возгорание ликвидировано, о пострадавших не сообщается. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.