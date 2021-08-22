https://news.day.az/world/1371907.html В Санкт-Петербурге два мотоциклиста столкнулись с КамАЗом - есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге два мотоциклиста столкнулись с КамАЗом - есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге мотоциклисты врезались в КАМАЗ, который нарушил ПДД. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЛенТВ24.
Водитель КАМАЗа поворачивал налево и столкнулся с мотоциклистами, которые ехали по Октябрьской набережной от улицы Крыленко. Мотоциклисты не успели среагировать и врезались в большегруз.
В результате ДТП на месте погиб 33-летний пилот мотоцикла. Второй, 30-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.
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