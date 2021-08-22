В Санкт-Петербурге два мотоциклиста столкнулись с КамАЗом

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге мотоциклисты врезались в КАМАЗ, который нарушил ПДД. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЛенТВ24.

Водитель КАМАЗа поворачивал налево и столкнулся с мотоциклистами, которые ехали по Октябрьской набережной от улицы Крыленко. Мотоциклисты не успели среагировать и врезались в большегруз.

В результате ДТП на месте погиб 33-летний пилот мотоцикла. Второй, 30-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.