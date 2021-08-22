Реджеп Эрдоган и Шарль Мишель обсудили ситуацию в Афганистане

Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил события в Афганистане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обсудил последние события в Афганистане с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Это общая проблема как для Турции, так и для ЕС", - написал он.

Он отметил, что у обеих сторон есть абсолютное понимание необходимости обеспечить безопасную эвакуацию людей из Афганистана, а также поддержать уязвимые слои афганского общества и их принимающие стороны за рубежом.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши. "Мы продолжим совместно работать над текущими проблемами [в Афганистане] на месте и над тем, как двигаться дальше", - написал Боррель в Twitter.