Талибан отправляет сотни бойцов для захвата провинции Панджшер

Движение "Талибан" заявило, что сотни его боевиков направляются к провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая в отличие от остального Афганистана не была захвачена талибами, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Сотни моджахедов Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) направляются к провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, после того как местные должностные лица отказались мирно ее передать", - приводит агентство Франс Пресс слова представителя талибов.

В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.