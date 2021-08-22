Лидер правительственных отрядов заявил о готовности к атаке талибов

Войска свергнутого правительства Афганистана из нескольких регионов страны сосредоточены в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась власти движения "Талибан".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье лидер отрядов сопротивления талибам Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001).

"Правительственные войска из нескольких афганских провинций сконцентрированы в Панджшере. Если талибы попытаются захватить Панджшер, мы готовы к сопротивлению", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

В субботу источник ТАСС в Панджшере информировал, что Масуд начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.

В пятницу глава Высшего совета по национальному примирению и один из членов Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти Абдулла Абдулла заявил о начале переговоров с лидерами провинции Панджшер, в частности с учеными-богословами, старейшинами и военными командирами региона.

18 августа источник ТАСС в Панджшере сообщил, что в провинции формируются отряды сопротивления захватившим власть в Афганистане талибам. Общая численность формирований может достигать нескольких тысяч человек. Масуд в своем письме, опубликованном 16 августа во французском журнале "Ля регль дю же", объявил об организации сопротивления талибам, центром которого станет Панджшер.