В Афганистане в ближайшее время могут объявить о новом правительстве

Талибан обещает объявить состав нового правительства страны в ближайшее время. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье местный телеканал Tolo News.

"Мы находимся в тесном контакте с ведущими афганскими политиками, у нас идет довольно плодотворный диалог. Мы можем заверить, что о новом правительстве будет объявлено в ближайшее время", - приводит телеканал слова официального представителя движения Забихуллы Муджахида.