Заявление ВОЗ и ЮНИСЕФ в связи с ситуацией в Афганистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество немедленно организовать доставку при помощи авиатранспорта грузов гуманитарного назначения для нуждающегося населения Афганистана.

Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в воскресенье в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают немедленно открыть гуманитарный воздушный мост для стабильной и беспрепятственной доставки помощи в Афганистан", - отмечается в документе. У обеих организаций нет возможности осуществлять поставки необходимых материалов в страну, так как "в настоящий момент ни одному самолету коммерческого рейса не разрешено приземляться в Кабуле". С подобными трудностями сталкиваются и другие гуманитарные агентства, говорится в заявлении.