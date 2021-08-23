https://news.day.az/world/1371926.html Ковид-патруль в Северной Ирландии насильно госпитализирует женщину с подозрением на COVID-19 - ВИДЕО
Ковид-патруль в Северной Ирландии насильно госпитализирует женщину с подозрением на COVID-19 - ВИДЕО
Женщина отказывалась от госпитализации, поэтому госпитализация произошла насильно, а семья женщины возможно будет оплачивать штраф.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео завирусилось в Великобритании, и вызвало крайне эмоциональные отклики.
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