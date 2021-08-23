Ковид-патруль в Северной Ирландии насильно госпитализирует женщину с подозрением на COVID-19

Женщина отказывалась от госпитализации, поэтому госпитализация произошла насильно, а семья женщины возможно будет оплачивать штраф.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео завирусилось в Великобритании, и вызвало крайне эмоциональные отклики. 