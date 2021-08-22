США высадили в Сирии десант и похитили несколько мирных жителей

На востоке Сирии высадился американский десант, который похитил несколько мирных жителей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным агентства САНА, инцидент произошел близ поселка Джадид Акейдат в провинции Дейр-эз-Зор.

"Местные источники сообщили агентству САНА, что в течение последних часов американские оккупационные вертолеты высадили десант в поселке Джадид Акейдат, похитили несколько мирных жителей и увезли их в неизвестном направлении", - рассказали в агентстве.

СМИ не уточняют количество похищенных и направление, в котором увезли сирийцев, однако подчеркивают, что это не первый подобный инцидент.

В Госдепе не комментировали сообщения об этом инциденте.