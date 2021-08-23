Талибы отвоевали три района в афганской провинции Баглан

Боевики движения "Талибан" восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления.

Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости местный журналист.

В пятницу глава минобороны де-юре администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади сообщил, что силы сопротивления отвоевали у талибов районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в северо-восточной провинции Баглан. Спустя два дня источники сообщали РИА Новости, что талибы вернули себе район Бану.

"Три района, захваченные силами сопротивления, были вновь захвачены талибами. И ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления", - сказал источник, пожелавший сохранить анонимность.

В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одной из самых маленьких по населению и площади региона страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия.