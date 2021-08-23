https://news.day.az/world/1371950.html Мировая статистика по коронавирусу
Мировая статистика по коронавирусу
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 212 596 471 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 38 545 144 человека, в Индии - 32 448 969, в Бразилии - 20 570 891.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 444 657 человек, выздоровели 190 212 020.
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