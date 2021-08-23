Египет полностью закрыл границу с сектором Газа

Египет закрыл границу с сектором Газа. Проход через КПП "Рафах" прекращается в обоих направлениях до дальнейшего уведомления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Al Arabiya, Каир принял такое решение в знак протеста против бездействия движения ХАМАС, которое, как отмечают некоторые политические источники, не смогло обеспечить спокойствие на границе с Израилем, где в субботу произошли беспорядки. Сотни жителей сектора пытались перелезть через забор безопасности на севере анклава, бросали взрывные устройства в израильских военнослужащих, которые в ответ применили спецсредства для усмирения толпы и при необходимости открывали огонь. В результате пострадали более 20 палестинцев, тяжелое ранение получил военнослужащий израильской пограничной полиции.