https://news.day.az/world/1371979.html Число жертв землетрясения на Гаити перевалило за 2200
Число жертв землетрясения на Гаити перевалило за 2200
Число погибших в результате разрушительного землетрясения на Гаити достигло 2207 человек, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Кроме того, многие числятся пропавшими без вести.
Напомним,14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.
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