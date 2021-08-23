Число жертв землетрясения на Гаити перевалило за 2200

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на Гаити достигло 2207 человек, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Кроме того, многие числятся пропавшими без вести.

Напомним,14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.