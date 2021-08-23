СМИ: афганское сопротивление уничтожило 300 талибов из засады

Под руководством лидера местного сопротивления Ахмада Масуда и Амруллы Салеха в афганской провинции Баглан на пути движения талибов организовали засаду. Согласно предварительным данным, сопротивлением были убиты 300 боевиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила журналистка "Би-би-си" Ялда Хаким на своей странице в Twitter.

"Обновление от сопротивления "Талибану" - они говорят мне: талибам устроили засаду в Андарабе провинции Баглан. По меньшей мере 300 боевиков "Талибана" были убиты", - написала Хаким.

Кроме того, журналистка опубликовала фотографии талибов, взятых в плен во время засады.

При этом РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник сообщает, что боевикам движения "Талибан" удалось восстановить контроль над тремя районами провинции Баглан.

"Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления", - заявил источник.

Как отмечает агентство, в настоящий момент к единственному организованному очагу противостояния талибам можно отнести лишь панджшерское сопротивление.

Ранее лидер сопротивления в Афганистане отказался сдать Панджшер талибам.